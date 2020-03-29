Из Китая в Украину летит самолет с масками

Гуманитарный груз с противоэпидемическими средствами из Китая прибудет в Украину в воскресенье, 29 марта.

Это второй самолет с гуманитарной помощью из Китая facebook.com/ukrembcn

В Китае с очередным гуманитарным грузом приготовили к отправке в Украину самолет Boeing 767-300. Об этом, в субботу, 28 марта, сообщает Посольство Украины в Китае.

Груз был сформирован в международном аэропорту г. Сямэнь, провинция Фуцзянь. Доставлять груз взялась авиакомпания "SCAT".

"Boeing 767-300 загрузили очередной партией медицинских масок, защитных костюмов и других противоэпидемических средств для Украины. Накануне, благодаря тесной координации действий Посольства и Генерального консульства Украины в Шанхае с китайскими центральными и местными органами власти, было получено все необходимые авиационные разрешения, согласовано логистику и таможенные процедуры", - отмечают дипломаты.

По словам работников посольства, гуманитарный груз из Китая должен прибыть в Украину в воскресение, 29 марта в аэропорт Борисполь.

Ранее США заявили, что выделят Украине медицинскую и гуманитарную помощь для противодействия коронавирусу в размере более 1,2 миллиона долларов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet