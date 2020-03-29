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Из Китая в Украину летит самолет с масками

Комментариев: 8
Гуманитарный груз с противоэпидемическими средствами из Китая прибудет в Украину в воскресенье, 29 марта.
Это второй самолет с гуманитарной помощью из Китая
Это второй самолет с гуманитарной помощью из Китая
facebook.com/ukrembcn

В Китае с очередным гуманитарным грузом приготовили к отправке в Украину самолет Boeing 767-300. Об этом, в субботу, 28 марта, сообщает Посольство Украины в Китае.

Груз был сформирован в международном аэропорту г. Сямэнь, провинция Фуцзянь. Доставлять груз взялась авиакомпания "SCAT".

"Boeing 767-300 загрузили очередной партией медицинских масок, защитных костюмов и других противоэпидемических средств для Украины. Накануне, благодаря тесной координации действий Посольства и Генерального консульства Украины в Шанхае с китайскими центральными и местными органами власти, было получено все необходимые авиационные разрешения, согласовано логистику и таможенные процедуры", - отмечают дипломаты.

По словам работников посольства, гуманитарный груз из Китая должен прибыть в Украину в воскресение, 29 марта в аэропорт Борисполь.

Ранее США заявили, что выделят Украине медицинскую и гуманитарную помощь для противодействия коронавирусу в размере более 1,2 миллиона  долларов. 

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Теги: МИД Украины, Китай, Гуманитарная помощь, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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Michael2811    29.03.2020, 10:24
Оценка:  -8
Michael2811
Надеюсь за СУГС не нахватаюсь минусов....
Michael2811    29.03.2020, 10:23
Оценка:  -7
Michael2811
От коммунистов Китая-Декоммунистической Украине !!!!ЗРАДА! СУГС!
fkrfyfan    29.03.2020, 07:51
Оценка:  -15
fkrfyfan
И далее транзитом в Испанию
xapi3mat    29.03.2020, 07:48
Оценка:  +20
xapi3mat
масок нет и не будет! всё на италию пойдет!
Мухоморище    29.03.2020, 07:42
Оценка:  +20
Мухоморище
Сук@ когда воров и прохвостов сажать начнем?Уже весна,земля прогрелась.Нам бы президента Голобородько,а не это всё...
СливнойБачок    29.03.2020, 06:17
Оценка:  +16
СливнойБачок
Вместо того, чтобы ввезти лекарства, Они маски заказывают.. Этот вирус проходит через маски, а также через оболочку глаз. Какая дибильная у нас власть и правительство. Кого выбрали, то и имеем.
xapi3mat    29.03.2020, 07:47
Оценка:  +19
xapi3mat
через слизистую а не оболочку
СливнойБачок    29.03.2020, 06:14
Оценка:  +18
СливнойБачок
Так ка будто эти маски в Украине делатьр нельзя. Сколько денег потратили на топливо самолета?
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