Из Нью-Йорка в Киев спецрейсом прилетели 359 украинцев

В целях безопасности пассажирам на борту не предлагали еду, а бортпроводники были одеты в защитные костюмы.

В Киев прибыл спецрейс из Нью-Йорка, который доставил домой 359 украинцев. Об этом сообщил журналист Голоса Америки Михаил Комодовский в Twitter в воскресенье, 29 марта.

"28 марта (по местному времени, - ред.) спецрейс доставил 359 украинцев из Нью-Йорка в Киев. Днем ранее этот же борт доставил из Украины в США граждан и резидентов. Посмотрите, как экипированы стюардессы! В целях безопасности пассажирам не предлагали еду. По прилёту всем измерили температуру", - написал Комодовский.

28 марта спецрейс доставил 359 украинцев из Нью-Йорка в Киев. Днем ранее этот же борт доставил из Украины в США граждан и резидентов . Посмотрите, как экипированы стюардессы! В целях безопасности пассажирам не предлагали еду. По прилёту всем измерили температуру. #coronavirus pic.twitter.com/J7yeYKZDOM — Misha Komadovsky (@komadovsky) March 29, 2020

Ранее сегодня в Киев из Москвы приехал спецпоезд с украинцами. Приехавших на вокзале встретили военные и люди в защитных костюмах. По прибытию пассажирам поезда измерили температуру.

Напомним, что Зеленский пообещал отправить в обсервацию 17 тысяч. Глава государства рассказал о договоренности с отелями, в которые, в случае необходимости, будут помещены вернувшиеся из-за границы украинцы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet