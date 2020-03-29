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Из Нью-Йорка в Киев спецрейсом прилетели 359 украинцев

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В целях безопасности пассажирам на борту не предлагали еду, а бортпроводники были одеты в защитные костюмы.
Спецрейс доставил 359 украинцев из Нью-Йорка в Киев
Спецрейс доставил 359 украинцев из Нью-Йорка в Киев
twitter.com/komadovsky

В Киев прибыл спецрейс из Нью-Йорка, который доставил домой 359 украинцев. Об этом сообщил журналист Голоса Америки Михаил Комодовский в Twitter в воскресенье, 29 марта.

"28 марта (по местному времени, - ред.) спецрейс доставил 359 украинцев из Нью-Йорка в Киев. Днем ранее этот же борт доставил из Украины в США граждан и резидентов. Посмотрите, как экипированы стюардессы! В целях безопасности пассажирам не предлагали еду. По прилёту всем измерили температуру", - написал Комодовский.

Ранее сегодня в Киев из Москвы приехал спецпоезд с украинцами. Приехавших на вокзале встретили военные и люди в защитных костюмах. По прибытию пассажирам поезда измерили температуру.

Напомним, что Зеленский пообещал отправить в обсервацию 17 тысяч. Глава государства рассказал о договоренности с отелями, в которые, в случае необходимости, будут помещены вернувшиеся из-за границы украинцы.

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Теги: Киев, США, Украина-США, МИД Украины, самолет, Нью-Йорк, украинцы, эвакуация, рейс
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Источник: korrespondent.net

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