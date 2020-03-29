"Многоходовочка" в Минкульте: кресло министра может получить человек Ахметова - СМИ

В СМИ просочилась информация о том, что на должность министра культуры Украины могут назначить Светлану Долеско, руководителя “Центра украинской культуры“.

Об этом пишет “24 канал“.

В политических и экспертных кругах уже известно, что начата активная кампания по организации поддержки ее кандидатуры на должность министра среди деятелей культуры, искусства и медийщиков. При этом, по информации источников, из-за сомнительного прошлого Долеско вскоре дискредитируют как кандидата.

После этого как альтернативу, которая устроит всех, выдвинут “аппаратчика“ Минкульта, бывшего госсекретаря министерства Ростислава Карандеева, которого связывают с олигархом Ринатом Ахметовым.

Светлана Долеско - жена совладельца “Черниговского завода радиоприборов“ (“ЧеЗаРа“), сооснователь “Центра украинской культуры и искусства“. Как указано на сайте центра, основными направлениями его деятельности является проведение выставок, презентаций, творческих вечеров, концертов, мастер-классов и пр.

При этом Светлана Долеско со своим “Центром культуры и искусства“ неоднократно становилась фигурантом громких скандалов, связанных со строительством. Например, в 2007 году фирма “Докас“, основанная ТОВ “Центр культуры и искусства“, пыталась построить дом с подземным паркингом в буферной зоне Софии Киевской.

Также Долеско через ООО “Центр культуры и искусства“ является совладельцем компании “Киевсоцпроект“, которую в 2016 году обвинили в попытке доведения до банкротства и перепродажи за безценок киевского долгостроя - Республиканской многопрофильной клинической больницы на площади 20 га.

Как отмечают источники, после тиражирования в СМИ сомнительной биографии Долеско на ее фоне “опытный чиновник“ Минкульта Карандеев окажется компромиссной кандидатурой. Таким образом, Кабинет министров Украины в случае назначения Карандеева будет в большинстве состоять из людей Андрея Ермака и Рината Ахметова.