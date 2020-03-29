Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украину поступила медпомощь из Китая

Комментариев: 4
Самолет с респираторами, защитными масками и другими средствами защиты приземлился в Борисполе.
В Украину прибыла китайская медпомощь
В Украину прибыла китайская медпомощь
ОПУ

В Борисполе приземлился грузовой самолет авиакомпании SCAT с очередной партией медицинских средств из китайского города Сямэнь. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в воскресенье, 29 марта.

Самолет доставил в Украину 300 тысяч респираторов, 35 тысяч защитных костюмов, 1,8 миллионов медицинских масок и другие средства защиты.

"После санитарной обработки груз поступит на логистический склад, а потом будет доставлен в больницы всех областей Украины. Средства защиты передадут также для нужд Национальной полиции и военнослужащих. Кроме того, ночью отдельным рейсом прибудет 100 тысяч ПЛР-тестов". - сказано в сообщении.

"Со вторника будем иметь два дополнительных самолета. Это поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок доступными масками и другими средствами защиты", - заявил замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко.

 

 

Ранее США заявили, что выделят Украине медицинскую и гуманитарную помощь для противодействия коронавирусу в размере более 1,2 миллиона  долларов. 

В Украине зафиксировано 418 случаев COVID-19

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, Китай, маски, Коронавирус, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
kulikusha    29.03.2020, 16:27
Оценка:  +1
kulikusha
Нидерланды отзывают 600 тыс некачественных китайских масок
Представляю ,какое Г... нам прислали
СливнойБачок    29.03.2020, 14:57
Оценка:  0
СливнойБачок
Маски бля, это не медпомощь. Пускай ЗЕленомойский лечится масками.
ВосставшийИзБана    29.03.2020, 14:27
Оценка:  +23
ВосставшийИзБана
Что такое 1.8 мнл. медицинских масок? Это капля в море. Они - ОДНОРАЗОВЫЕ! Т.е. в магазин сходил и выбрасывай. А иначе в ней просто нет никакого смысла. Это даже Киеву на 1 день не хватит.
WTF2wtf    29.03.2020, 13:58
Оценка:  +24
WTF2wtf
Респираторы FFP1 везут?
Или насобирали хоть FFP2?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь