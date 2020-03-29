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На карантине пребывают более 170 бойцов ВСУ

Комментариев: 16
При этом в ближайшие дни выпишут почти 60 военных. Коронавируса ни у кого из состава ВСУ пока не выявлено.
Более 170 военных ВСУ находятся на карантине
Более 170 военных ВСУ находятся на карантине
facebook.com/pressjfo.news

В данный момент на карантине с подозрением на COVID-19 находятся более 170 украинских военных. Об этом сообщает Командование медицинских сил Вооруженных сил Украины в Facebook в воскресенье, 29 марта.

На сегодня в рядах ВСУ не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом, но на карантине находятся 172 военнослужащие.

"Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие четверо суток - 58 человек", - добавили в командовании.

Напомним, что в Украине зафиксировано 418 случаев COVID-19. За последние сутки было выявлено 109 новых случаев коронавируса, при этом данные из ОРДЛО и временно аннексированного Крыма недоступны.

Также сообщалось, что в Киеве вылечились двое больных коронавирусом. Со вчерашнего дня было выявлено еще восемь больных. Среди них 11-летний ребенок. Киевляне с легкой формой болезни лечатся дома.

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Теги: армия и вооружение, армия, военные, карантин, ВСУ, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (16)
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ЗаелоПластинку    29.03.2020, 16:11
Оценка:  +5
ЗаелоПластинку
Внимание, сейчас придет еще один аккаунт Антибеса и будет рассказывать, что я тут что-то там накручиваю
ЗаелоПластинку    29.03.2020, 16:03
Оценка:  +9
ЗаелоПластинку
Хватит меня Антибесом называть, все знают, что это ты. Спасибо WTFу, он очень хорошо тебя отмечает.
Простакк    29.03.2020, 16:01
Оценка:  -21
Простакк
Эта бот-программа минусует/плюсует автоматически по нику.Достаточно ввести ник/ники и указать какую именно оценку этому нику/никам ставить.Ловкость рук и никакого мошенства!)))))
Простакк    29.03.2020, 15:55
Оценка:  -22
Простакк
Антибес/ЗаелоПластинку,знало бы ты,тупое,упоротое чучело,как меня веселит твоя истерика в виде минусования с помощью специальной бот-программы,которой тебя снабдили на твоей ботоферме!)))))
Простакк    29.03.2020, 15:58
Оценка:  -21
Простакк
Эта программа позволяет ставить 25 минусов/плюсов за пару минут.Главное иметь под рукой достаточное количество активных аккаунтов.Но для Антибеса/ЗаелоПластинку/WTF2wtf ...это не проблема.Правда ведь,полоумно-упоротое чучело?)))))
WTF2wtf    29.03.2020, 16:12
Оценка:  +7
WTF2wtf
Boxerogos-Антибес-Простакк-Пр едаторр-Негорро-НеистовыйГун- ГунВсемогущий-КудлатыйКыць-Се рыйКыць-КульныйПэрэць-ФайныйД рузяка-ВладимирИльич-Редкий-М истериокс (и т д.),
тебе только нахyй,
шизоидное многостаночное путинское быдло из раши ...
WTF2wtf    29.03.2020, 16:15
Оценка:  +8
WTF2wtf
И не лепи мне свои личные проблемы и чужие ники, виртуальный антиукраинский осел упоротый ...
Простакк    29.03.2020, 15:52
Оценка:  -20
Простакк
Антибес /ЗаелоПластинку в бессильной злобе в очередной раз поставил более 20 минусов,попутно плюсанув свой бред из методички ботофермы Потроха.Но разве его сизифов труд что-нибудь изменит?Разумеется,нет!)))))
Простакк    29.03.2020, 15:46
Оценка:  -20
Простакк
Антибес в бессильной истерике снова заминусил правду.Ведь все знают что только у Антибеса на этом сайте плюсы,а у других куча минусов.Что неудивительно,ведь у Антибеса 150 аккаунтов и все они"на карантине".)))))
WTF2wtf    29.03.2020, 16:14
Оценка:  +9
WTF2wtf
Мистериокс (Boxerogos-Антибес-Простакк-Нег орро и т.д.),
нах ты скачешь, быдло путинское?
Обострение, шизоид упоротый?
МЕГАДЕБИЛОИД контуженый ...
Мистериокс    29.03.2020, 15:23
Оценка:  -20
Мистериокс
Пусть лучше эта наёмная мразота дохнет от коронавируса,чем простые мирные люди.
ЗаелоПластинку    29.03.2020, 15:26
Оценка:  +17
ЗаелоПластинку
Люди, которые воюют за родину - это не наемники. Вас неправильно на кацапщине воспитывают. Наемники - это буряты и кадыровцы и в принципе русские, приехавшие в Украину убивать мирных жителей. Хватит бред писать, Антибес.
fkrfyfan    29.03.2020, 15:37
Оценка:  -20
fkrfyfan
Всё правильно, ВСУшники не наёмники, а простые каратели с запукры
ЗаелоПластинку    29.03.2020, 15:45
Оценка:  +17
ЗаелоПластинку
Тебе в методичку уже прислали отмазки по Ходаковскому? Почему ты карателями называешь тех, кто защищает свою землю, а не тех, Кто ее накрывает градами и сбивает над ней Боинг? double standards
Простакк    29.03.2020, 15:50
Оценка:  -20
Простакк
Антибес/ЗаелоПластинку,а хоть один из этих"защитников"отк азался от зарплаты и льгот УБД?Хоть один из них воюет исключительно как патриот,не за деньг,а бесплатно?)))))
ЗаелоПластинку    29.03.2020, 16:05
Оценка:  +11
ЗаелоПластинку
а тебя какого xepa их льготы беспокоят? ХОчешь тоже - иди защищай свою землю. Только не на чужую, как вы, русские привыкли.
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