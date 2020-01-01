Погода в Украине на 2 апреля: Солнечно и тепло

В Украину идет потепление.

Погода в четверг, 2 апреля, в Украине будет солнечной, ясной и теплой. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читай также: МОЗ ужесточает карантин: Список ограничений

В западных областях страны температура воздуха днем составит от +9 до + 12 градусов тепла, ночью от -1 до -4;

На севере Украины температура днем +10… +12, ночью -1… -3;

В центральных областях температура днем от +10 до +13, ночью от -1 до -4;

На востоке страны днем от +9 до +13, ночью от -1 до -4;

На юге Украины днем от +9 до +13 градусов, ночью от -1 до -3;

В Крыму днем +9… +11, ночью 0… -2;

В Киеве днем +10… +12, ночью -1… -3.

Погода в Украине 2 апреля meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко в четверг, 2 апреля, в Украине ожидается сухая, в основном солнечная погода. Ближайшая ночь удержит низкие градусы, предполагается -1…-5, однако днем ​​другое направление ветра и другая воздушная масса принесут значительное потепление, ожидается + 8… + 13 градусов.

Наконец единоличный диктат мощного атлантического антициклона Keywan нарушит активизация циклонов Pauline и Olivia на севере Европы. Антициклон начнет заполняться, “развиваться“, ослабевать, - пишет Диденко.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.