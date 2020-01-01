Кабмин создает фонд борьбы с COVID в 100 млрд грн

Правительство призывает Раду принять изменения в госбюджет, чтобы создать фонд, занимающийся борьбой с коронавирусом и его последствиями.

Кабинет министров подает в Верховную Раду проект закона о создании Фонда борьбы с COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram в среду, 1 апреля.

Теперь проект изменений в госбюджет должна поддержать Верховная Рада. Премьер говорит, что проект "разрабатывали совместно с парламентским комитетом всю прошлую неделю".

"Важной составляющей нашего проекта закона является создание Фонда борьбы с COVID-19 и его последствиями. Это даст нам возможность более эффективно реагировать на все вызовы, которые готовит коронавирусная инфекция", - написал Шмыгаль.

Согласно инфографике, опубликованной премьером, бюджет Фонда будет составлять 97,1 млрд гривен.

Напомним, что ранее Кабмин обнародовал список новых ограничений. В Украине запрещают ходить группой из более чем двух человек, выпускать на улицу детей до 16 лет без сопровождения взрослых и посещать парки и лесопосадки.

Также сообщалось, что Кабмин готовит рабочие места после карантина. Правительство пообещало новые рабочие места для потерявших работу во время карантина, а самым бедным предоставят финансовую помощь.

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