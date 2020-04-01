В Украину поступили 300 тысяч экспресс-тестов из Китая

Также Украина получила еще 100 тысяч китайских ПЦР-тестов, 40 тысяч пар защитных очков, тысячи защитных костюмов и респираторов.

Украина сегодня получила от Китая 300 тысяч экспресс-тестов shanghai.mfa.gov.ua

Украина сегодня получила от Китая более 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус в качестве гуманитарной помощи. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении в среду, 1 апреля.

Зеленский добавил, что в Украину также доставили еще 100 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус.

"В Киев прибыл очередной груз из Китая - это несколько десятков тысяч респираторов, столько же костюмов защиты, 300 тысяч экспресс-тестов, а также 40 тысяч пар защитных очков. Кроме этого, отдельной доставкой в Украину уже прибыли 100 тысяч ПЦР-тестов", - сказал Зеленский.

Напомним, что Нидерланды отзывают 600 тыс некачественных китайских масок. Ранее страна приобрела более 1 млн медицинских масок из Китая, но теперь отзывает их, поскольку они не соответствуют нормам качества.

Также сообщалось, что Турция также отказалась от китайских экспресс-тестов. Ранее от тестов из Китая отказались Испания и Грузия. При этом тестами все еще пользуются в Украине.

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