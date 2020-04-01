Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украину поступили 300 тысяч экспресс-тестов из Китая

Комментариев: 1
Также Украина получила еще 100 тысяч китайских ПЦР-тестов, 40 тысяч пар защитных очков, тысячи защитных костюмов и респираторов.
Украина сегодня получила от Китая 300 тысяч экспресс-тестов
Украина сегодня получила от Китая 300 тысяч экспресс-тестов
shanghai.mfa.gov.ua

Украина сегодня получила от Китая более 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус в качестве гуманитарной помощи. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении в среду, 1 апреля.

Зеленский добавил, что в Украину также доставили еще 100 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус.

"В Киев прибыл очередной груз из Китая - это несколько десятков тысяч респираторов, столько же костюмов защиты, 300 тысяч экспресс-тестов, а также 40 тысяч пар защитных очков. Кроме этого, отдельной доставкой в Украину уже прибыли 100 тысяч ПЦР-тестов", - сказал Зеленский.

Напомним, что Нидерланды отзывают 600 тыс некачественных китайских масок. Ранее страна приобрела более 1 млн медицинских масок из Китая, но теперь отзывает их, поскольку они не соответствуют нормам качества.

Также сообщалось, что Турция также отказалась от китайских экспресс-тестов. Ранее от тестов из Китая отказались Испания и Грузия. При этом тестами все еще пользуются в Украине.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Китай, тесты, маски, Владимир Зеленский, Коронавирус, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Агент_Смитт    01.04.2020, 21:44
Оценка:  -1
Агент_Смитт
Эти тесты хороши для статистики.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь