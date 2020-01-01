В ДТП с микроавтобусом Mercedes-Benz Vito и легковушкой погибли три человека, еще двое получили травмы.

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Vito и легкового автомобиля Renault Kangoo погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

По данным правоохранителей, авария произошла сегодня около 13:40 на перекрестке в селе Бендюга. Предварительно, водитель микроавтобуса не предоставил преимущество в движении Renault, что и повлекло столкновение.

В результате аварии погибли три пассажирки Renault в возрасте 18, 40 и 60 лет. Телесные повреждения получили 21-летний водитель Renault и 42-летний пассажир.

Cмотрите фотогалерею: Во Львовской области в ДТП погибли три человека

Водитель микроавтобуса задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Александрийском районе Кировоградской области в ДТП пострадали семь человек.

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