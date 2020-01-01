На Одесчине сутки горит национальный природный парк
В ГСЧС сообщают, что за Днестровским лиманом до сих пор "видно зарево". Пожар начался еще вчера.
В Одесской области на территории Нижнеднестровского национального природного парка от ночи 1 апреля продолжается пожар, сообщает ГСЧС.
Возгорание началось еще ночью, в районе 43-45 км трассы Одесса – Рени.
Утром пламя уже стеной двигалось на юг, по направлению к лодочной станции, на правом берегу реки, напротив села Маяки.
Около 13.00 горело в нескольких ячейках, вдоль Старого Турунчука и вдоль трассы.
Работники Нижнеднестровского НПП собственными силами пытались потушить огонь, но им даже вместе со спасателями это не удалось.
"Выгорели большие площади", - сообщают в парке.
Как сообщалось, накануне во Львове из-за поджога сухой травы загорелся газопровод.
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