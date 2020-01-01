Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Одесчине сутки горит национальный природный парк

Комментариев: 0
В ГСЧС сообщают, что за Днестровским лиманом до сих пор "видно зарево". Пожар начался еще вчера.
Пожар до сих пор не ликвидирован
Пожар до сих пор не ликвидирован
ГСЧС
 
В Одесской области на территории Нижнеднестровского национального природного парка от ночи 1 апреля продолжается пожар, сообщает ГСЧС.
 
Возгорание началось еще ночью, в районе 43-45 км трассы Одесса – Рени.
 
Утром пламя уже стеной двигалось на юг, по направлению к лодочной станции, на правом берегу реки, напротив села Маяки.
 
Около 13.00 горело в нескольких ячейках, вдоль Старого Турунчука и вдоль трассы.
 
Работники Нижнеднестровского НПП собственными силами пытались потушить огонь, но им даже вместе со спасателями это не удалось. 
 
"Выгорели большие площади", - сообщают в парке.
 
Как сообщалось, накануне во Львове из-за поджога сухой травы загорелся газопровод.
 
Еще Корреспондент писал, что в Киеве на Троещине уже две недели тушат торфяники.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: пожар, Одесская область, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь