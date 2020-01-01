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В Ровно нашли застреленным чиновника

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Тело мужчины в его собственном доме нашла родственница погибшего. Как сообщают в полиции, рядом лежало ружье.
Погибший работал в Госгеокадастре
Погибший работал в Госгеокадастре
http://news.rv.ua/

В городе Ровно было найдено тело заместителя начальника ГУ Госгеокадастра в Ровенской области 32-летнего Илью Карпова. Об этом, в среду, 1 апреля, сообщила пресс-служба полиции Ровенской области.

По словам правоохранителей, тело мужчины со следами огнестрельного ранения находилось в гостиной, рядом лежало охотничье ружье.

По предварительной версии, Карпов застрелился сам. Ведется следствие.

У погибшего остались жена и ребенок.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области псевдофермерская компания при пособничестве Госгеокадастра завладела почти 100 гектарами сельскохозяйственных земель, часть которых должна была пойти под застройку для ветеранов АТО.

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Теги: смерть, оружие, чиновник, полиция, следствие, Ровно, Госгеокадастр
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Источник: korrespondent.net

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