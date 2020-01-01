В Херсоне первый случай COVID-19

Город с четверга закрыт на карантин. На въездах и выездах из Херсона установлены пять блокпостов.

В Херсоне подтвердили первый случай заражения коронавирусом у 42-летнего мужчины. Об этом, в среду, 1 апреля, в Facebook сообщил заместитель городского головы Херсона Игорь Козаков.

По словам заместителя мэра, семью больного отправили на обсервацию.

"В нашем городе зарегистрирован первый случай коронавируса. Это 42-летний житель Херсона, который поступил в больницу с пневмонией. Сегодня в 16 часов факт заражения подтвердил второй развернутый тест на коронавирус. Все врачи, которые контактировали с больным, уже отправлены на обсервацию. Члены семьи больного: отец, мать, жена и ребенок, также на обсервации", - сказал Козаков.

Известно, что в ближайшее время в подъезде многоэтажного дома, где живет заболевший, проведут дезинфекцию.

По словам, Козакова Херсон закрывают на карантин.

"Прошу граждан сохранять спокойствие, оставаться дома и при наличии первых симптомов обращаться к своему семейному врачу", - добавил Казаков.

В то же время, глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, в среду, 1 апреля, в Facebook сообщил, что в области подтвердили три новых случая COVID-19. Один из них оказался смертельным.

"В течение суток мы получили три новых лабораторно подтвержденных случаях коронавируса в нашей области. К сожалению, один из этих случаев оказался смертельным", - сказал он.

Гусев не сообщил, кто именно стал жертвой заболевания.

Также, глава ОГА рассказал, что состояние девушки, которая заболела в области несколько недель назад, имеет положительную динамику.

Ранее первый лабораторно подтвержленный случай заражения коронавирусом зафиксировали в Херсонской области.

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