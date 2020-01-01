Новости с фронта 2 апреля: Ранены трое бойцов ВСУ

Сепаратисты 15 раз обстреливали позиции украинских военных.

Сепаратисты открывали огонь из "отведенных" артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм facebook.com/MinistryofDefence.UA

В течение прошедших суток, 1 апреля, на Донбассе боевики 15 раз нарушили режим “тишины“. Ранены трое украинских защитников. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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Так, на протяжении суток сепаратисты открывали огонь из “отведенных“ по Минским договоренностям артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как отметили в штабе ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“ боевики впервые за долгое время применили артиллерийские систем крупных калибров в сочетании с минометным огнем. В общем, зафиксировано четыре обстрела.

Как сообщается, вечером 1 апреля оккупанты с направления населенного пункта Голубовское начали интенсивный обстрел позиций Объединенных сил вблизи Новотошковского. В течение двух часов российские наемники выпустили в сторону наших защитников около 25 артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 122 мм и более 170 минометных мин 120-го калибра.

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Вчера из минометов калибра 82 мм оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку от Хутора Свободного и Новоалександровки. По защитникам Хутора Свободного боевики также применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. К вечеру подразделения противника открывали огонь из гранатометов различных систем по нашим позициям вблизи Орехового.

Уже несколько дней подряд высокую активность боевики проявляют в районе ответственности оперативно-тактическогй группировки “Восток“. Здесь зафиксировано 11 обстрелов.

Утром оккупанты обстреляли из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наших защитников вблизи Павлополя. Уже к вечеру обстрел из БМП-1 было зафиксировано в районе Песков.

Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов боевики дважды открывали огонь по окрестностям Марьинки и один раз - по позициям в районе Красногоровки.

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Трижды в течение дня были обстреляны позиции Объединенных сил возле Новомихайловки. Здесь боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Дважды боевики устроили провокации с применением стрелкового оружия вблизи Песков и один раз - возле Николаевки.

В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Пострадавших вовремя доставили в военно-медицинское учреждение, где им оказали надлежащую медицинскую помощь.

Во время обстрелов в минувшие сутки военнослужащие Вооруженных Сил Украины действовали решительно и прицельным огнем по опорным пунктам противника подавляли активность оккупантов. Любые преступные действия террористов и в дальнейшем будут оперативно пресекаться украинскими защитниками с помощью имеющихся огневых средств, - заявили в штабе ООС.

По данным разведки, 1 апреля военнослужащие из состава Объединенных сил ликвидировали одного сепаратиста, по меньшей мере, еще трое получили ранения.

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С начала этих суток боевики огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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