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Полиция составила почти четыре тысячи протоколов на нарушителей карантина

Комментариев: 7
Практически все протоколы касались нарушения правил карантина людей, а 182 из них - за нарушение режима самоизоляции.

С начала введения карантина в Украине правоохранители составили 3922 административных протокола. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в понедельник, 6 апреля.

"Все они касались нарушения правил карантина людей, а 182 из них - за нарушение режима самоизоляции. Кроме того, полиция расследует 46 уголовных производств", - говорится в сообщении.

В полиции подчеркивают, что с 6 апреля вступают в силу недавно принятые правительством ограничения, в частности относительно пребывания в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты - респиратор или защитной маски, а также перемещения группой лиц в количестве более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождение лиц, не достигших 14 лет, совершеннолетними родственниками или иными уполномоченными лицами.

Кроме того, запрещается посещать парки, скверы, зоны отдыха, спортивные и детские площадки, лесопарковые и прибрежные зоны, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.

 

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Теги: вирусы, Вирус, полиция, карантин, Коронавирус, полицейские, протокол, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Юрий1    06.04.2020, 21:22
Оценка:  +21
Юрий1
С точки зрения закона, все эти протоколы противозаконны. 1. Карантин, объявляется не кабмином, а главным сан.врачём с подачи ВР или президента. 2. Ограничивать свободу передвижения граждан можно при чрезвычайном или военном положении, а не ситуации.
tenderly-50    06.04.2020, 20:57
Оценка:  -1
tenderly-50
Всем по барабану ,эту нацию как и горбатого исправит только могила.
WTF2wtf    06.04.2020, 20:59
Оценка:  +21
WTF2wtf
презик россии будет активнее вести боевіе действия на украинсуко
WTF2wtf    06.04.2020, 20:59
Оценка:  +21
WTF2wtf
на украинской земле и больше убивать укаринцев?
meglj    06.04.2020, 20:33
Оценка:  -4
meglj
Протокол не штраф А в суде некто не наложит штраф 17.000
SerG-333    06.04.2020, 19:49
Оценка:  +4
SerG-333
дЭбилизм квІтне
Юрий1    06.04.2020, 21:24
Оценка:  +26
Юрий1
В нашем суде??? ЛЕГКО. И не только 17000 а и все 34000. Какие судьи, такой и суд.
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