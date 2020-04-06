Полиция составила почти четыре тысячи протоколов на нарушителей карантина

Практически все протоколы касались нарушения правил карантина людей, а 182 из них - за нарушение режима самоизоляции.

С начала введения карантина в Украине правоохранители составили 3922 административных протокола. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в понедельник, 6 апреля.

"Все они касались нарушения правил карантина людей, а 182 из них - за нарушение режима самоизоляции. Кроме того, полиция расследует 46 уголовных производств", - говорится в сообщении.

В полиции подчеркивают, что с 6 апреля вступают в силу недавно принятые правительством ограничения, в частности относительно пребывания в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты - респиратор или защитной маски, а также перемещения группой лиц в количестве более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождение лиц, не достигших 14 лет, совершеннолетними родственниками или иными уполномоченными лицами.

Кроме того, запрещается посещать парки, скверы, зоны отдыха, спортивные и детские площадки, лесопарковые и прибрежные зоны, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.

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