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Консультации с ОРДЛО: Зеленский ответил на петицию

Комментариев: 9
Глава государства не намерен отзывать подписи руководителя ОП Ермака и представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Кучмы под протоколом о создании консультативного совета с участием представителей ОРДЛО.
Владимир Зеленский отказался отзывать подписи своих представителей под скандальным протоколом
Владимир Зеленский отказался отзывать подписи своих представителей под скандальным протоколом

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отозвать подписи представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы и главы Офиса президента Андрея Ермака под протоколом заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) о создании консультативного совета с участием представителей ОРДЛО. Ответ главы государства содержится в разделе петиций на его официальном сайте.

Так, Зеленский заявил, что считает, что протокол заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта носит декларативный характер, не является международным договором со всеми вытекающими последствиями и никоим образом не легитимизирует субъектность отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"По результатам заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 года был подписан рабочий документ – протокол, который носит декларативный характер и не предусматривает наступление правовых последствий (возникновение обязательств сторон), в том числе никоим образом не легитимизирует субъектность ОРДЛО", - говорится в ответе главы государства.

Зеленский указал, что протокол не является международным договором, поэтому уполномочивание президентом Украины на подписание/решение об отзыве подписей под рабочим документом заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 не регламентировано законодательством Украины.

По словам Зеленского, подписание протокола о создании консультативного органа "является частью текущей работы по реализации Комплекса мер".

Петиция, автор которой требовал отзыва подписей Ермака и Кучмы, собрала необходимое количество голосов для рассмотрения президентом.

Напомним, на заседании контактной группы по Донбассу в Минске 11 марта согласовали создание Консультативного совета в составе политической подгруппы. Это вызвало критику со стороны многих политиков, в том числе от представителей президентской фракции Слуга народа. Депутаты призывают президента не создавать совет, в котором будут представители ОРДЛО.

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Теги: Владимир Зеленский, Ермак, петиция, переговоры в Минске, Минский протокол, минские договоренности, ордло, Андрей Ермак
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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ПродувКротов    06.04.2020, 22:18
Оценка:  +23
ПродувКротов
Из текста следует, что наш упоротый клоун взял четкий курс на капитуляцию. Унылое гуано
Noblesse_obliger    06.04.2020, 21:46
Оценка:  +25
Noblesse_obliger
ЛОшара42лет, ты нарушаешь закон,уйди пока не поздно!!!
Ukraineslava    06.04.2020, 21:26
Оценка:  +24
Ukraineslava
Толку с этими бычами с ОРДЛО базарить, на вилы и в топку!
Shiko    06.04.2020, 20:57
Оценка:  +28
Shiko
Вообще, игравший х@ем на рояле, ложил на все эти петиции этот самый предмет. Сколько их было, все невнятное мычание-я не могу, там нет никакой зрады, так хочет нарид Украины.
LifeStriker    06.04.2020, 20:19
Оценка:  +21
LifeStriker
Спокойно, не Лох знает что делает
ГyнВсемогущий    06.04.2020, 19:44
Оценка:  -38
ГyнВсемогущий
Петиции,подписанные ботами Педрилы Шоколадного,когда у одного бота десятки,или сотни аккаунтов,довольно потешны.Такое вот у нас"единство".На БМ то же самое,рейтинг сайта на дне,зато круглосуточно здесь пасётся пара педрилоботов с кучей разных аккаунтов на рыло.))))))))))
Shiko    06.04.2020, 20:18
Оценка:  +31
Shiko
Потешен здесь ты. Для того, чтобы зарегистрироваться на сайте петиций, нужно ввести один из трех уникальных идентификаторов: bank ID, ЕЦП или ИНН. Расскажи мне, как можно иметь десяток или сотню аккаунтов)))
WTF2wtf    06.04.2020, 21:02
Оценка:  +29
WTF2wtf
Boxerogos-Tratarog-Антибес-Анти раб-Антибот-УкраинаЦэБурунди-Ку льныйПэрэць-КудлатыйКыць-СерыйК ыць-РобинГуд-Рулевой-Редкий-Мис териокс-ГунВсемогущий-Неистовый Гун-Предаторр-Простакк-Негорро (и т д.),

шизоид-украинофоб из раши с кучей аккаунтов,
нахyй скачи ...
nommu1    07.04.2020, 00:38
Оценка:  +18
nommu1
'довольно потешны'
лапти идут на ### со своим мнением)
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