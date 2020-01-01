Богослужения на Пасху покажут онлайн – УГКЦ

Со стороны властей Украины принято принципиальное решение дать возможность совершать богослужения на Пасху.

В Офисе президента состоялась рабочая встреча президента Владимира Зеленского с главой Украинской греко-католической церкви, верховным архиепископом Киево-Галицким Святославом (Шевчуком), на которой обсудили празднование Пасхи в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ в понедельник, 6 апреля.

Зеленский подчеркнул, что пасхальный период может быть временем наибольшего распространения коронавируса в Украине, а потому ответственность церквей Украины и их партнерство с органами государственной власти по противодействию этой опасности сейчас особенно значимы.

"Глава государства пояснил, что со стороны государственной власти принято принципиальное решение дать возможность совершать пасхальные богослужения и транслировать их вживую. Крайне необходимо максимально убедить людей оставаться дома и обеспечить их всем необходимым для празднования Пасхи, не выходя из своих домов. Скопление людей в храмах или возле них несет серьезную угрозу их жизни и здоровью", – говорится в сообщении.

Глава УГКЦ поблагодарил президент за оценку усилий церкви в противодействии распространению коронавируса. Президента проинформировали об обращении архиепископа Святослава, направленного к верующим, чтобы они максимально участвовали в пасхальных богослужениях в домашних условиях и о предоставленной возможности освящения лозы и пасхальных корзин в формате онлайн-трансляции.

Архиерей вспомнил также о своем видеообращении к греко-католикам, в котором он призвал отнестись с пониманием к тому, что в Вербное воскресенье и во время пасхальных служб верующие в храмы попасть не смогут.

Напомним, 2 апреля Кабмин запретил празднование Пасхи в Украине. До 24 апреля запрещены все массовые мероприятия, включая религиозные, независимо от количества участвующих. Раньше действовал разрешенный лимит в 10 человек.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский обсудил с Минздравом меры безопасности на Пасху.

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