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Разумков назвал дату внеочередного заседания Рады

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По вопросам внесения изменений в бюджет плодотворно сотрудничают профильный комитет, Кабмин и Минфин, отметил спикер.
Дмитрий Разумков рассказал, чем займутся нардепы на внеочередном заседании парламента
Дмитрий Разумков рассказал, чем займутся нардепы на внеочередном заседании парламента

Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание парламента в конце нынешней недели – 9 или 10 апреля. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала Украина 24 в понедельник, 6 апреля.

Он отметил, что главным вопросом будет рассмотрение изменений в государственный бюджет на 2020 год.

"Я думаю, что на этой неделе так же будет внеочередное заседание ВР. Я думаю, что это будет происходить до конца недели. Возможно, четверг, возможно – пятница", – сказал Разумков.

Спикер подчеткрнул, что по вопросам внесения изменений в бюджет плодотворно сотрудничают профильный комитет, Кабмин и Минфин.

"Я думаю, что в ближайшее время, их доработка уже будет предложена народным депутатам. Будут учтены те поправки и предложения, которые также появятся. На внеочередном заседании мы будем рассматривать этот вопрос", – добавил Разумков.

Ранее соощалось, что в Верховной Раде комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики принял предложения Минкульта насчет меньшего сокращения расходов госбюджета на культуру в 2020 году и передал поправки на рассмотрение в бюджетный комитет.

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Теги: бюджет, депутаты, Рада, Верховная Рада, парламент, народный депутат, бюджет Украины, Госбюджет, внеочередное заседание, Дмитрий Разумков
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Источник: korrespondent.net

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