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Помпео заявил о хорошем разговоре с Зеленским

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Глава Госдепартамента поблагодарил Украину за помощь по возвращению домой американцев в условиях карантина.
Майк Помпео и Владимир Зеленский провели телефонный разговор
Майк Помпео и Владимир Зеленский провели телефонный разговор
 
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 6 апреля. Об этом глава Госдепа написал в Twitter.
 
"Хорошо поговорили с Владимиром Зеленским сегодня. Я поблагодарил его за помощь Украины в возвращении американцев домой, в том числе более 200 добровольцев Корпуса мира", - отметил Помпео.
 
Госсекретарь также указал, что обсудил с украинским лидером вопрос по урегулированию гуманитарной ситуации на Донбассе.
 
"Вместе мы продолжаем концентрироваться на привлечении России к ответственности за гуманитарные условия на Донбассе", - заявил Помпео.

Ранее в Офисе президента Украины сообщили, что Зеленский и Помпео, в частности, обсудили возможности получения Киевом кредитных гарантий от Вашингтона, необходимых для стабилизации экономики, и вопросы противодействия коронавирусу.

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Теги: Украина, США, Украина-США, Владимир Зеленский, Телефонные переговоры, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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