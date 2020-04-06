Помпео заявил о хорошем разговоре с Зеленским
Глава Госдепартамента поблагодарил Украину за помощь по возвращению домой американцев в условиях карантина.
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 6 апреля. Об этом глава Госдепа написал в Twitter.
"Хорошо поговорили с Владимиром Зеленским сегодня. Я поблагодарил его за помощь Украины в возвращении американцев домой, в том числе более 200 добровольцев Корпуса мира", - отметил Помпео.
Госсекретарь также указал, что обсудил с украинским лидером вопрос по урегулированию гуманитарной ситуации на Донбассе.
"Вместе мы продолжаем концентрироваться на привлечении России к ответственности за гуманитарные условия на Донбассе", - заявил Помпео.
Good to speak with @ZelenskyyUa today. I thanked him for #Ukraine's assistance getting #AmericansHome, including more than 200 @PeaceCorps volunteers. Together we continue to focus on reform and holding Russia accountable for humanitarian conditions in the Donbas.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 6, 2020
Ранее в Офисе президента Украины сообщили, что Зеленский и Помпео, в частности, обсудили возможности получения Киевом кредитных гарантий от Вашингтона, необходимых для стабилизации экономики, и вопросы противодействия коронавирусу.
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