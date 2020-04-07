Иран ответит за сбитый самолет МАУ - Кулеба

Киев не позволит Тегерану избежать ответственности за трагедию с украинским авиалайнером, заверил глава МИД.

Украина не позволит Ирану избежать ответственности за трагедию с самолетом Международных авиалиний Украины и ждет официальных разъяснений от Тегерана по поводу заявления члена парламента страны о том, что иранские военные "хорошо выполнили свои обязанности", сбив авиалайнер. Об этом 6 апреля заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы Обратный отсчет на телеканале UA:Первый.

"Во-первых, посольство направило ноту для того, чтобы официально была разъяснена позиция Ирана. <...> Мы должны опираться на официальную информацию. Поэтому когда мы получим официальную информацию от Ирана, мы будем делать соответствующие выводы", - указал глава МИД.

Он заверил, что Тегеран ответит за сбитый самолет.

"Мы ни в коем случае не позволим Ирану избежать ответственности за ту трагедию, которая случилась, и будем работать с ним для того, чтобы получить "черные ящики", для того, чтобы согласовать параметры юридической ответственности за то, что произошло. И в этом мы будем действовать не одни, а вместе с нашими партнерами, прежде всего с Канадой", - подчеркнул Кулеба.