Иран ответит за сбитый самолет МАУ - Кулеба
Киев не позволит Тегерану избежать ответственности за трагедию с украинским авиалайнером, заверил глава МИД.
Украина не позволит Ирану избежать ответственности за трагедию с самолетом Международных авиалиний Украины и ждет официальных разъяснений от Тегерана по поводу заявления члена парламента страны о том, что иранские военные "хорошо выполнили свои обязанности", сбив авиалайнер. Об этом 6 апреля заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы Обратный отсчет на телеканале UA:Первый.
"Во-первых, посольство направило ноту для того, чтобы официально была разъяснена позиция Ирана. <...> Мы должны опираться на официальную информацию. Поэтому когда мы получим официальную информацию от Ирана, мы будем делать соответствующие выводы", - указал глава МИД.
Он заверил, что Тегеран ответит за сбитый самолет.
"Мы ни в коем случае не позволим Ирану избежать ответственности за ту трагедию, которая случилась, и будем работать с ним для того, чтобы получить "черные ящики", для того, чтобы согласовать параметры юридической ответственности за то, что произошло. И в этом мы будем действовать не одни, а вместе с нашими партнерами, прежде всего с Канадой", - подчеркнул Кулеба.
Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил, что Украина ожидает немедленного объяснения от Ирана по поводу скандального заявления депутата страны о трагедии самолета МАУ.
Напомним, представитель комитета парламента Ирана по юридическим и судебным вопросам Хассан Норузи заявил в интервью, что иранские военные хорошо выполнили свои обязанности, сбив гражданский авиалайнер МАУ. По его словам, движение самолета было очень подозрительным.
Boeing 737, который совершал рейс из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января сразу после взлета из аэропорта иранской столицы.
Boeing 737, который совершал рейс из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января сразу после взлета из аэропорта иранской столицы.
На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.
Изначально власти Ирана отрицали свою причастность к трагедии, но 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.
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