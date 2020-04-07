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Иран ответит за сбитый самолет МАУ - Кулеба

Комментариев: 6
Киев не позволит Тегерану избежать ответственности за трагедию с украинским авиалайнером, заверил глава МИД.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
facebook.com/UkraineMFA
 
Украина не позволит Ирану избежать ответственности за трагедию с самолетом Международных авиалиний Украины и ждет официальных разъяснений от Тегерана по поводу заявления члена парламента страны о том, что иранские военные "хорошо выполнили свои обязанности", сбив авиалайнер. Об этом 6 апреля заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы Обратный отсчет на телеканале UA:Первый.
 
 "Во-первых, посольство направило ноту для того, чтобы официально была разъяснена позиция Ирана. <...> Мы должны опираться на официальную информацию. Поэтому когда мы получим официальную информацию от Ирана, мы будем делать соответствующие выводы", - указал глава МИД.
 
Он заверил, что Тегеран ответит за сбитый самолет.
 
"Мы ни в коем случае не позволим Ирану избежать ответственности за ту трагедию, которая случилась, и будем работать с ним для того, чтобы получить "черные ящики", для того, чтобы согласовать параметры юридической ответственности за то, что произошло. И в этом мы будем действовать не одни, а вместе с нашими партнерами, прежде всего с Канадой", - подчеркнул Кулеба.
 
Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил, что Украина ожидает немедленного объяснения от Ирана по поводу скандального заявления депутата страны о трагедии самолета МАУ.
 
Напомним, представитель комитета парламента Ирана по юридическим и судебным вопросам Хассан Норузи заявил в интервью, что иранские военные хорошо выполнили свои обязанности, сбив гражданский авиалайнер МАУ. По его словам, движение самолета было очень подозрительным.
Boeing 737, который совершал рейс из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января сразу после взлета из аэропорта иранской столицы.
 
На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.
 
Изначально власти Ирана отрицали свою причастность к трагедии, но 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.
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Теги: Украина, авиакатастрофа, Иран, самолет, скандал, МАУ, крушение самолета, Дмитрий Кулеба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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rоманnn    07.04.2020, 09:33
Оценка:  -21
rоманnn
ой как страшно стало аж жуть
ГунВсемогущий    07.04.2020, 07:59
Оценка:  -22
ГунВсемогущий
Ну раз с Помпео поговорили,то можно и"осмелеть"!Ведь он разрешил.А Иран конечно ответит.Он вам,клоунам,письмо напишет.Но перед этим свою иранскую жoпу он вами подотрёт минимум 100500 раз.))))))))))
fkrfyfan    07.04.2020, 05:31
Оценка:  -19
fkrfyfan
Ты, министр не той страны, чтобы кому то угрожать. Ах, да, вспомнил "друзей с канады"
Колишній-східняк    07.04.2020, 05:34
Оценка:  +15
Колишній-східняк
кому-то - учись грамотно писать. Приходится вас учить вашему собственному языку и грамматике.
fkrfyfan    07.04.2020, 05:45
Оценка:  -19
fkrfyfan
галицайский селюк с десятком ников выполз на работу
rоманnn    07.04.2020, 09:32
Оценка:  -21
rоманnn
за пять минут 23 минуса залепил
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