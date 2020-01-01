В Кривом Роге женщина с подозрением на COVID-19 родила ребенка
Вчера, 6 апреля, В Кривом Роге беременная на 40-й неделе женщина с симптомами острой респираторной инфекции была госпитализирована. У пациентки наблюдалась температура. Женщину перевели в специальное отделение, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус.
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Об этом сообщает издание Первый городской.
Сообщается, что врачи отобрали необходимые для тестирования на коронавирус анализы. Результатов пока нет.
Кроме этого, у всех лиц, которые контактировали с женщиной, взяли анализы на COVID-19. Людей отправили на самоизоляцию.
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В ночь на 7 апреля женщина родила здорового ребенка. Это девочка, весом 4 780 граммов и ростом 57 сантиметров.
Ребенок изолирован от матери. Новорожденной малышке тест на COVID-19 не проводили. По протоколам МОЗ он не делается.
Напомним, в РФ родился первый ребенок, зараженный коронавирусом. Сразу после рождения ребенку поставили диагноз.
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