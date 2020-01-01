Погода в Украине на 8 апреля: Солнце

В Украину пришла настоящая весна.

Погода в среду, 8 апреля, в Украине будет солнечной, ясной и жаркой. Осадков не будет. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +17 до + 20 градусов тепла, ночью от +2 до +5;

На севере Украины температура днем +16… +18, ночью +2… +4;

В центральных областях температура днем от +17 до +20, ночью от +1 до +5;

На востоке страны днем от +14 до +18, ночью от -1 до -3;

На юге Украины днем от +14 до +18 градусов, ночью от +3 до +5;

В Крыму днем +12… +14, ночью +2… +4;

В Киеве днем +17… +19, ночью +2… +4.

Погода в Украине на 8 апреля meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко в среду, 8 апреля, столбики термометров поднимутся до +15… +22 градусов, теплее всего будет на западе, немного свежее будет в Крыму и Приазовье, +10… +14 градусов. А вот ночь еще будет холодной, только +1… +6 градусов, местами возможно и до 0… -2 градусов мороза.

Апрель прекрасный пришел к нам, наконец, с настоящим теплом. И для тех, кто радостно гнет спину на своем огороде, и для тех, кто любуется цветочками на балконе, и для тех, кто короткими перебежками пробирается между парковых кустов, и для тех, кто носом в клавиатуру, и для людей, и для птиц и для котов, для всех, - пишет Диденко.

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