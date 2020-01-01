Raketa начала доставку продуктов из супермаркетов

Курьеры могут оперативно доставлять из магазинов самые востребованные продукты и хозтовары.

Теперь не придется нарушать карантин для покупки продуктов. Сервис доставки Raketa объявил о расширении услуг доставки. Курьеры будут привозить к дверям клиента самые востребованные продукты и хозтовары из супермаркетов.

«Всеукраинский карантин существенно изменил привычную жизнь людей. Raketa адаптируется под запросы клиентов и расширяет свои возможности. Мы постарались сделать услугу доставки товаров из супермакетов максимально удобной и простой. Теперь пользователи Raketa могут, не выходя из дому, заказывать все самое необходимое с доставкой до двери», - рассказал Владимир Самборский, операционный директор сервиса Raketa.

На старте услуга доступна в Киеве. Доставка осуществляется из магазинов сети Ашан, которые в течение этой недели поочередно подключаются к Raketa. В ближайшее время сделать заказ можно будет и в других городах, а список партнерских магазинов и сетей будет расширен.

Доставка осуществляется в радиусе 3,5 км от магазина. Пользователям будут доступны 300-400 самых популярных товарных позиций, среди которых продукты питания, хозтовары, алкоголь и табачные изделия. На старте время доставки не должно превышать 90 минут, а с завершением тестового периода – 60 минут. Курьеры могут привезти товары общей массой до 20 кг. Стоимость услуги – 60 грн. Доставка Raketa из кафе и ресторанов, как и ранее, остается бесплатной.

Чтобы воспользоваться доставкой Raketa достаточно иметь Android или iOS устройство и установить одноименное приложение. При его запуске клиенту отображается список партнерских магазинов и ресторанов, расположенных в радиусе 3,5 км, заказ из которых может быть доставлен менее чем за час.

Тепер не доведеться порушувати карантин для купівлі продуктів. Сервіс доставки Raketa оголосив про розширення послуг доставки. Кур'єри будуть привозити до дверей клієнта найбільш затребувані продукти та госптовари з супермаркетів.

«Всеукраїнський карантин істотно змінив звичне життя людей. Raketa адаптується під запити клієнтів і розширює свої можливості. Ми намагаємось зробити послугу доставки товарів з супермакетів максимально зручною і простою. Тепер користувачі Raketa можуть, не виходячи з дому, замовляти все найнеобхідніше з доставкою до дверей», - розповів Володимир Самборський, операційний директор сервісу Raketa.

На старті послуга доступна в Києві. Доставка здійснюється з магазинів мережі Ашан, які впродовж цього тижня почергово підключаються до Raketa. Найближчим часом зробити замовлення можна буде і в інших містах, а список партнерських магазинів і мереж буде розширено.

Доставка здійснюється в радіусі 3,5 км від магазину. Користувачам будуть доступні 300-400 найпопулярніших товарних позицій, серед яких продукти харчування, господарські товари, алкоголь і тютюнові вироби. На старті час доставки не повинен перевищувати 90 хвилин, а з завершенням тестового періоду - 60 хвилин. Кур'єри можуть привезти товари загальною масою до 20 кг. Вартість послуги - 60 грн. Доставка Raketa з кафе і ресторанів, як і раніше, залишається безкоштовною.

Щоб скористатися доставкою Raketa досить мати Android або iOS пристрій та встановити однойменний додаток. При його запуску клієнту відображається список партнерських магазинів і ресторанів, розташованих в радіусі 3,5 км, замовлення з яких може бути доставлене менш як за годину.

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