Под Киевом в сгоревшей траве нашли труп

Спасатели прибыли по вызову о возгорании на открытой местности, но после ликвидации пожара обнаружили там тело мужчины.

При пожаре на открытой местности погиб мужчина gorod.lv

В Васильковском районе Киевской области пожарные обнаружили труп мужчины на месте пожара на открытой местности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во вторник, 7 апреля.

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Инцидент произошел 5 апреля. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 18:35 - пожар возник на открытой местности на ул. Набережной в с. Большая Солтановка. По прибытию спасатели установили, что горит сухая растительность.

В 19:23 пожар был локализован и в 20:32 - полностью ликвидирован. Во время ликвидации пожара было обнаружено труп мужчины.

Сейчас устанавливаются причина возникновения пожара и обстоятельства гибели человека.

Напомним, на Яворовском военном полигоне в лесополосе обнаружили трупы военного и гражданского. Оба тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

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