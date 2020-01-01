Светличную зарегистрировали народным депутатом

ЦИК приняла решение о регистрации экс-губернатора Харьковской области народным депутатом.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом Украины Юлию Светличную, которая победила на промежуточных выборах в избирательном округе №179 в Харьковской области. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссии в ходе своего заседания во вторник, 7 апреля, сообщает пресс-служба ЦИК.

Проект постановления доложила член ЦИК, закрепленная за Харьковской областью, Ирина Ефремова. Она отметила, что беспартийная самовыдвиженка Юлия Светличная была избрана народным депутатом Украины по 179 избирательному округу в Харьковской области.

"Выдать зарегистрированному депутату временное удостоверение установленного образца. Это постановление прислать Верховной Раде Украины и обнародовать на официальном сайте Центральной избирательной комиссии", - сказала Ефремова и призвала членов ЦИК поддержать этот проект.

Соответствующее решение было принято единогласно.

Напомним, промежуточные выборы в 179 округе состоялись 15 марта 2020 года. Юлия Светличная победила на всех избирательных участках, набрав 77,5% голосов избирателей (30194 избирателей).

Как известно, 15 марта на Харьковщине прошли промежуточные выборы в Раду в округе №179. Украинцы выбирали депутата в парламент. Они были назначены после того, как нардеп от Слуги народа Алексей Кучер был назначен главой Харьковской области.

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