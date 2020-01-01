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Пенсионерам разрешат оплачивать коммуналку по телефону

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Кабмин даст возможность пенсионерам оплачивать коммунальные платежи дистанционно, в том числе, и по телефону.
Граждане смогут дистанционно оплачивать коммуналку
Граждане смогут дистанционно оплачивать коммуналку
УНІАН

Кабинет министров Украины планирует в ближайшие дни запустить систему оплаты коммунальных услуг для пенсионеров через Укрпочту или телефонные "горячие линии" банков. Об этом, во вторник, 7 апреля, сообщает  пресс-служба Кабмина.

“Граждане, которые получают пенсии и денежную помощь через банковские учреждения, смогут дистанционно оплачивать потребленные жилищно-коммунальные услуги. Для этого они должны зарегистрироваться в системе дистанционного обслуживания или позвонить на "горячую" линию банка и предоставить информацию о перечне ЖКУ, которые готовы оплатить дистанционно, и необходимые данные для оплаты услуг с их счетов", - сказано в сообщении.

Кроме того, получатели пенсий и пособий также смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги непосредственно у почтальона при получении пенсии и денежной помощи, или заказав соответствующую услугу по телефону.

В Кабмине также напомнили, что оплатить жилищно-коммунальные услуги можно дистанционно через существующие онлайн-сервисы.

Ранее правительство упростило порядок предоставления жилищной субсидии и ввело дополнительную компенсацию на оплату коммунальных услуг на время карантина. 

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Теги: банки, телефон, онлайн, пенсионеры, ЖКХ оплата ЖЭК услуги тарифы, коммуналка, Укрпочта, коммунальные услуги
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Источник: korrespondent.net

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