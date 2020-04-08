На Буковине три священника заразились коронавирусом

За последние сутки в Черновицкой области подтверждены 25 новых случаев заболевания COVID-19.

В Черновицкой области коронавирус подтвердился у трех священников. В целом в регионе за последние сутки выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом, во вторник, 7 апреля на своей странице в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Черновицкий лабораторный центр осуществил обработку очередных образцов анализов и сообщил нам о том, что выявлено 25 новых случаев заражения. В первую очередь речь идет о городе Черновцы и Хотын, где выявлено по пять случаев заражения. Остальные 15 случаев распределяются по различным районам области. Среди вновь выявленных инфицированных на Буковине трое священнослужителей", - рассказал Осачук.

Таким образом, в целом инфицированы коронавирусом 273 жителя Черновицкой области.

Отдельно Осачук сообщил, что одним из источников массового заражения стали похороны в одном из сел Черновицкой области.

"Можем с тревогой говорить о том, что в одном из сел нашей области очагом вируса стал многолюдный похорон. После этого имеем большое количество инфицированных", - отметил Осачук.

Также, председатель Черновицкой ОГА подтвердил информацию о пяти новых случаев выздоровления от коронавирусной инфекции в области. За время пандемии в области вылечились 16 человек.

Ранее из-за подозрения на коронавирус в реанимации Черновицкой областной детской больницы оказались двое детей.

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