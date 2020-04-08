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Посол Израиля попросил паломников не ехать в Умань

Комментариев: 1
Хасидов попросили оставаться подальше от опасности, придерживаться карантинных ограничений и оставаться дома.
Посол Израиля просит хасидов не ехать на паломничество в Умань
Посол Израиля просит хасидов не ехать на паломничество в Умань

Хасидов попросили воздержаться от паломничества в Умань и остаться дома из-за пандемии. Соответствующее обращение сделали посол Израиля в Украине Йоэль Лион и мэр Умани Александр Цебрий в среду, 8 апреля.

Заявление также подписали главный раввин Украины Моше Азман и главный раввин Умани Яков Джанта.

"Тора предписывает нам оставаться подальше от опасности. Из-за пандемии мы призываем вас выполнять указания местного самоуправления. Оставайтесь на карантине в своих домах", - сказано в обращении.

Подписанты также призвали хасидов соблюдать все карантинные мероприятия. В обращении также предупредили паломников о штрафах за нарушение карантина.

Напомним, что ранее в Умани от COVID-19 скончался паломник из США. Мужчине было 47 лет, он приехал в Украину с женой и шестью детьми. Он имел тяжелую патологию, но не подпускал к себе врачей.

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Теги: Израиль, посольство, паломничество, Умань, хасиды, карантин, паломники, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Lyonya-Space    08.04.2020, 10:34
Оценка:  +22
Lyonya-Space
Посол мочит!...
А как бы они добрались?
Разве что, диппочтой...
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