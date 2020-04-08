Посол Израиля попросил паломников не ехать в Умань

Хасидов попросили оставаться подальше от опасности, придерживаться карантинных ограничений и оставаться дома.

Посол Израиля просит хасидов не ехать на паломничество в Умань

Хасидов попросили воздержаться от паломничества в Умань и остаться дома из-за пандемии. Соответствующее обращение сделали посол Израиля в Украине Йоэль Лион и мэр Умани Александр Цебрий в среду, 8 апреля.

Заявление также подписали главный раввин Украины Моше Азман и главный раввин Умани Яков Джанта.

"Тора предписывает нам оставаться подальше от опасности. Из-за пандемии мы призываем вас выполнять указания местного самоуправления. Оставайтесь на карантине в своих домах", - сказано в обращении.

Подписанты также призвали хасидов соблюдать все карантинные мероприятия. В обращении также предупредили паломников о штрафах за нарушение карантина.

Напомним, что ранее в Умани от COVID-19 скончался паломник из США. Мужчине было 47 лет, он приехал в Украину с женой и шестью детьми. Он имел тяжелую патологию, но не подпускал к себе врачей.

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