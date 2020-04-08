На Донбассе ранен военный

В течение дня сепаратисты семь раз обстреливали позиции украинских военных, из них трижды - из запрещенного оружия.

С начала суток один украинский военнослужащий получил ранение вследствие обстрелов на Донбассе. Об этом в среду, 8 апреля, сообщает пресс-служба Штаба Операции Объединенных сил.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение", - говорится в сообщении.

Всего по состоянию на 17.00 незаконные вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - из так и не отведенных по минским договоренностям минометов калибров 120 мм и 82 мм.

Во время обстрелов сепаратисты также применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Отмечается, что три обстрела пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки Восток, четыре – на район ответственности оперативно-тактической группировки Север.

В штабе также сообщили, что украинские военные дали адекватный ответ на обстрелы противника. Потери сепаратистов уточняются.

На всех участках разведения ситуация остается стабильной, режим "тишина" соблюдается.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, за прошлые сутки сепаратисты 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Ранее сообщались подробности обстрела автомобиля сепаратистами на Донбассе.

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