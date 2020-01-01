Разумков сообщил о переносе даты заседания Рады
Председатель парламента Дмитрий Разумков сообщил, что внеочередное заседание Верховной Рады Украины пененосится ориентировочно на понедельник, 13 апреля. Об этом он сказал в среду, 8 апреля, в эфире телеканала Украина 24.
"Внеочередное заседание немного перемещено во времени. Оно состоится ориентировочно в понедельник", - сказал Разумков.
По его словам, только в среду вечером появился окончательный вариант изменений в государственный бюджет Украины, подготовленный Министерством финансов совместно с комитетами парламента.
"После этого мы смогли его раздать нашим коллегам, народным депутатам, чтобы они могли ознакомиться, изучить документ, дать свои замечания.
Разумков сообщил, что еще состоятся дополнительные встречи и с представителями депутатских фракций и председателями комитетов, чтобы парламент рассмотрел и принял максимально качественный документ.
Спикер отметил, что на заседании могут быть рассмотрены и другие законопроекты, но главным и первоочередным является изменения в бюджет.
Ранее планировалось, что заседание состоится в конце текущей недели. Главным вопросом должно было стать рассмотрение изменений в государственный бюджет на 2020 год.
Напомним, что в Верховной Раде комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики принял предложения Минкульта насчет меньшего сокращения расходов госбюджета на культуру в 2020 году и передал поправки на рассмотрение в бюджетный комитет.
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