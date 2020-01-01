Разумков сообщил о переносе даты заседания Рады

Внеочередное заседание парламента откладывается, пока известна только ориентировочная новая дата.

Председатель парламента Дмитрий Разумков сообщил, что внеочередное заседание Верховной Рады Украины пененосится ориентировочно на понедельник, 13 апреля. Об этом он сказал в среду, 8 апреля, в эфире телеканала Украина 24.

"Внеочередное заседание немного перемещено во времени. Оно состоится ориентировочно в понедельник", - сказал Разумков.

По его словам, только в среду вечером появился окончательный вариант изменений в государственный бюджет Украины, подготовленный Министерством финансов совместно с комитетами парламента.

"После этого мы смогли его раздать нашим коллегам, народным депутатам, чтобы они могли ознакомиться, изучить документ, дать свои замечания.

Разумков сообщил, что еще состоятся дополнительные встречи и с представителями депутатских фракций и председателями комитетов, чтобы парламент рассмотрел и принял максимально качественный документ.

Спикер отметил, что на заседании могут быть рассмотрены и другие законопроекты, но главным и первоочередным является изменения в бюджет.

Ранее планировалось, что заседание состоится в конце текущей недели. Главным вопросом должно было стать рассмотрение изменений в государственный бюджет на 2020 год.

Напомним, что в Верховной Раде комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики принял предложения Минкульта насчет меньшего сокращения расходов госбюджета на культуру в 2020 году и передал поправки на рассмотрение в бюджетный комитет.

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