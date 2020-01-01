Грымчаку разрешили покидать дом

Срок действия обязанностей, возложенных на Юрия Грымчака, продлен на 60 дней – до 12 июня нынешнего года.

Высший антикоррупционный суд смягчил меру пресечения бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку. Об этом сообщается на портале судебной власти Украины в четверг, 9 апреля.

Сегодня следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения экс-заместителю министра... Его круглосуточный домашний арест изменен на ночной – с 22:00 до 6:00, – говорится в сообщении.

При этом срок действия обязанностей, возложенных на Грымчака, продлен на 60 дней – до 12 июня нынешнего года. Он должен прибывать по первому требованию детектива, прокурора или суда, воздерживаться от общения с подозреваемым Игорем Овиденко и свидетелями, а также носить электронный браслет.

Напомним, 14 августа 2019 года правоохранители задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Их поймали "на горячем" при получении $480 тысяч. 16 августа Грымчака арестовали с залогом в 6 млн.

В январе нынешнего года суд изменил меру пресечения Грымчаку на круглосуточный домашний арест.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet