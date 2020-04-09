ПЦУ отказалась от общих посвящений на Пасху

Пасхальные куличи будут святить по месту жительства в небольших населенных пунктах и на местах производства и продаж.

Священный Синод Православной церкви Украины принял решение отказаться от общих посвящений во время Пасхи в храмах и на прихрамовых территориях. Об этом говорится в решении Священного Синода, обнародованном на сайте ПЦУ в четверг, 9 апреля.

"Учитывая запрет массовых религиозных мероприятий – обычные общие посвящение ивы и пасхальных блюд для мирян в храмах и на прихрамовой территории не проводить, чтобы не допускать скопления людей", – говорится в решении Синода.

Вместе с тем, в небольших населенных пунктах будет осуществляться освящение пасхальных блюд по месту проживания мирян, а также в местах их производства и продажи.

При этом в ПЦУ отметили, что не запрещают мирянам индивидуально приходить в храм во внебогослужебное время.

Также Синод перенес посещение священнослужителями и верующими кладбища в поминальные дни после Пасхи на Троицкую родительскую поминальную субботу – 6 июня.

Ранее на этой неделе президент Владимир Зеленский и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний обсудили проведение богослужений в период карантина, а также особенности празднования Пасхи в нынешнем году.

Напомним, что ранее Зеленский призвал проводить богослужения онлайн. Людям очень нужна вера, но сейчас нужно минимизировать распространение вируса, отметил глава государства.

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