На Николаевщине из-за нарушений проведут повторные тесты на COVID-19

Всем жителям области с подозрением на заболевание сделают анализы повторно, заявил глава СБУ области.

В Николаевском лоабораторном центре МОЗ проводили исследования на коронавирус с нарушениями и теперь всем людям с подозрением на заболевание нужно делать анализы повторно. Об этом заявил начальник управления СБУ в Николаевской области в ходе сессии облсовета 10 апреля, передает Преступности.НЕТ.

По его словам, медицинский персонал допускал грубые нарушение при отборе биологических материалов у людей, в которых подозревали COVID-19.

"В частности, медицинские сотрудники используют нестандартизированные пробирки и некачественное химическое вещество, которое не соответствует определенным нормам и стандартам, в которых хранится отобранный материал. По имеющимся данным, указанное химическое вещество производится в Николаевском лабораторном центре МОЗ Украины. Учитывая вышесказанное, можно считать, что все проведенные результаты могут не соответствовать действительности. С учетом изложенного, с целью сохранения биологической безопасности Украины, считается целесообразным организовать повторную проверку лиц, у которых есть подозрение на заболевание коронавирусной инфекцией", – сказал Герсак.

Он обратился к начальнику облзадрава Павлу Георгиеву о результатах уже проведенных исследований, на что тот ответил, что поедет вместе с областным инфекционистом в лабораторный центр, чтобы разобраться в этой ситуации.

Ранее главврач областной инфекционной больнице Николаевщины заявила, что в Николаеве больных пневмонией в 18 раз больше, чем год назад.

Напомним, Минздрав нашел нарушения в Николаевской области. Главный санитарный врач заявил о выявленных нарушениях и что ситуация в регионе "с количеством тестов улучшится".

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