Зеленский посоветовал поджигателям травы сжечь аттестаты

Владимир Зеленский поддержал решение увеличить штрафы за поджоги сухостоя до 6 тысяч гривен, а также призвал Раду рассмотреть уголовную ответственность за такие действия.

Президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду криминализировать поджоги сухостоя в Украине, а также поддержал увеличение штрафов за такие действия. Об этом он заявил в видеообращении в пятницу, 10 марта.

"Я хочу обратиться именно тех к гражданам, которым все равно. Речь о тех, кто в 21 веке сжигает траву, чем вызывает страшные пожары. Я расскажу, что такое ваше "безразлично" в цифрах. В этом году, количество пожаров в природных экосистемах увеличилось на 30 процентов. Ваше "безразлично" - это пожары на территории в 20 тысяч гектаров. Это в четыре раза больше пожаров в украинских лесах. Из-за вашего "безразлично" круглосуточным тушением пожаров занимается три с половиной тысячи человек и тысяча единиц техники ГСЧС", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что результаты этого безразличия были заметны даже со спутников NASA.

"Всем кто поджигает траву, я советую сжечь образовательные аттестаты, потому что эти документы очевидно потеряли силу, а ваши действия свидетельствуют о полном отсутствии разума", - резюмировал Зеленский.

Напомним, что на Черниговщине горит почти 200 га леса. Возгорание возле Сорокошичи произошло накануне. Теперь пожар тушат 180 спасателей, два самолета сбрасывают воду на очаги огня.

Также сообщалось, что в зоне ЧАЭС пожар продолжается уже седьмой день. К ликвидации пожара привлечены почти 400 человек, а также 100 единиц спецтехники. Авиация также тушит возгорание.

Радиация выше нормы. Опасен ли пожар в зоне ЧАЭС

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