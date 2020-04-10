COVID-19: СБУ завела дело на николаевских чиновников

Силовики предполагают, что "феномен" области, где не обнаружен коронавирус, может быть обусловлен бездействием местных чиновников.

СБУ проверяет возможную служебную халатность чиновников Николаевской ОГА насчет из бездействия в противодействии распространению коронавируса в регионе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 10 апреля.

"Внеочередная сессия областного совета 27 марта утвердила решение о внесении изменений в бюджет для приобретения медицинского оборудования, дезинфицирующих средств. Решение предусматривает предоставление региональным учреждениям здравоохранения дополнительного финансирования на сумму 109 миллионов гривен. Чиновники Николаевской ОГА не приняли реальных мер для исполнения решения облсовета. По предварительной версии следствия, действия чиновников могли причинить значительный вред жизни и здоровью жителей области из-за распространения COVID-19 ", - сказано в сообщении.

Теперь следователи спецслужбы начали уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, что на Николаевщине из-за нарушений проведут повторные тесты на COVID-19. Всем жителям области с подозрением на заболевание сделают анализы повторно, заявил глава СБУ области.

Феномен Николаева. Почему в регионе нет COVID-19

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