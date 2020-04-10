На Николаещине мужчина угрожал копам ножом из-за совета надеть маску

Полицейский сделал мужчине замечание из-за отсутствия медицинской маски, а тот вытащил нож и стал угрожать правоохранителям.

Пьяный житель Врадиевки угрожал полицейским ножом, когда те сделали ему замечание из-за отсутствия маски. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в пятницу, 10 апреля.

"Во время профилактической беседы правоохранитель разъяснил мужчине основные карантинные ограничения и предложил сразу же устранить проблему, приобретя в местной аптеке защитную маску. У аптеки житель Врадиевки обернулся к полицейским, достал из кармана раскладной нож и пригрозил его применить к сотрудникам полиции. Увидев, что участковый намерен оказать физическое сопротивление, мужчина пытался убежать, однако был задержан правоохранителями", - сказано в сообщении.

Уже в отделе полиции выяснилось, что правонарушитель ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК Украины (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа), что наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Медосвидетельствование подтвердило алкогольное опьянение у мужчины. За появление в общественном месте в пьяном виде полицейские составили на гражданина административный протокол по ст. 178 КУоАП. В ближайшее время злоумышленнику будет объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения.

Напомним, что ранее в Минздраве уточнили, как правильно носить маски и перчатки. Одноразовую маску нельзя использовать повторно и нужно менять каждые 2-4 часа или когда она стала влажной.

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