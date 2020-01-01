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Национальная служба здоровья выплатила медикам 1,7 млрд

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Это – первая выплата со старта Программы медицинских гарантий в полном объеме. Все учреждения получат деньги в ближайшее время.
Договоры о предоставлении медицинских услуг по Программе медгарантий подписали уже 1643 учреждения
Договоры о предоставлении медицинских услуг по Программе медгарантий подписали уже 1643 учреждения
Getty Images

Национальная служба здоровья Украины выплатила аванс первым 616 специализированным учреждениям в размере более 1,7 млрд гривен. Об этом сообщается на странице НСЗУ в Facebook в пятницу, 10 апреля.

"Это – первая выплата в первый месяц со старта Программы медицинских гарантий в полном объеме. Остальные учреждения получат оплату в ближайшее время", – говорится в сообщении.

В целом договоры с НСЗУ о предоставлении медицинских услуг по Программе медгарантий подписали уже 1643 учреждения специализированной медицинской помощи.

По графику поступления средств, учреждения будут получать аванс в первой декаде каждого месяца:

  • 90% за пакеты медуслуг, где предусмотрена оплата по глобальному платежу;
  • 50% от ориентировочной расчетной оплаты за предоставление приоритетных услуг – по инфарктам, инсультам, помощи при родах и неонатальной помощи.

Указано, что в первых числах следующего месяца будет формироваться отчет за предыдущий месяц, а учреждение на основании этого отчета получит авансом остаток средств по глобальному бюджету и за предоставление приоритетных услуг, а также оплату за приоритетные услуги по факту их предоставления – инструментальные исследования по раннему диагностирования рака.

Как известно, с 1 апреля в Украине начался новый этап медреформы, который дал возможность украинцам выбирать врача не только первичной, а и вторичной, а также высокоспециализированной помощи. Больницы теперь будут получать деньги не за количество мест, а за количество предоставленных услуг, и не по субвенциям бюджета – выплаты осуществляет НСЗУ.

Также сообщалось, что Минздрав решил продолжать медреформу. На Программу медицинских гарантий в 2020 году выделено 72 млрд гривен.

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Теги: Украина, бюджет, зарплаты, медики, врачи, зарплата, медицинская реформа
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Источник: korrespondent.net

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