В Крыму ввели штрафы за нарушения карантина

Наказания ввели из-за большого количества нарушений режима самоизоляции на полуострове, объяснил Сергей Аксенов.

В аннексированном Крыму так называемые "власти" ввели штрафы для граждан за нарушение самоизоляции в период действия режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 10 апреля.

Так глава "республики" Сергей Аксенов рассказал, что из-за большого количества нарушений режима самоизоляции на полуострове введены штрафы до 5 тысяч российских рублей (около 1840 гривен – ред.). Для этого в Крыму уже приняли специальный "закон".

Согласно "документу", мера ответственности для физических лиц – штраф 4 тысячи российских рублей (около 1500 гривен – ред.), при повторном нарушении или при совершении нарушения за рулем автомобиля – 5 тысяч российских рублей.

Также предусмотрены санкции для торговых точек и предприятий общественного питания, которые не исполняют требования о временной приостановке мероприятий с очным присутствием людей. Юридическим лицам грозят штрафы до 300 тысяч российских рублей (более 110 тысяч гривен – ред.), а в случае повторного нарушения – до 500 тысяч российских рублей (около 184 тысяч рублей).

По последним данным, в Крыму заразились коронавирусом 28 человек, 12 из них уже выздоровели. Под медицинским наблюдением находится 3 139 человек, под наблюдением на дому – 2 965, в стационарах – 36.

Ранее на этой неделе в Херсонской области 15 приезжих из Крыма сбежали из пункта обсервации в Каланчацком районе. Большинство из них – жители Западной Украины и Днепропетровской области. Все они поехали к себе домой. Теперь им грозят штрафы.

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