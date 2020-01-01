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За сутки коронавирусом заразились 308 украинцев

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Общее количество заболевших в стране достигло 2511. За сутки скончались четыре человека и выздоровели 18 пациентов.
В Украине количество тех, кто выздоровел, превысило число летальных случаев
В Украине количество тех, кто выздоровел, превысило число летальных случаев

В Украине зафиксировано 2511 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщает пресс-служба Минздрава.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов), превысило число летальных случаев (73 пациента). За сутки зафиксировано 308 новых случаев", – говорится в сообщении.

Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:

  • Винницкая область - 151 случай;
  • Волынская область - 52;
  • Днепропетровская область - 55;
  • Донецкая область - 11;
  • Житомирская область - 74;
  • Закарпатская область - 60;
  • Запорожская область - 64;
  • Ивано-Франковская область - 274;
  • Кировоградская область - 106;
  • Киев - 396 случаев;
  • Киевская область - 149;
  • Львовская область - 96;
  • Луганская область - 3;
  • Николаевская область - 0;
  • Одесская область - 51;
  • Полтавская область - 24;
  • Ровенская область - 103;
  • Сумская область - 69;
  • Тернопольская область - 208;
  • Харьковская область - 8;
  • Херсонская область - 28;
  • Хмельницкая область - 18;
  • Черновицкая область - 409;
  • Черкасская область - 93;
  • Черниговская область - 9.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 апреля в Центр поступило 1012 сообщений о подозрении на коронавирус Всего с начала 2020 года поступило 9775 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, 10 апреля утром сообщалось, что в Украине зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни. За сутки было зафиксировано 311 новых случаев. Тогда насчитывалось 69 летальных случаев и 61 выздоровевший пациент.

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Теги: Украина, эпидемия, инфекция, пандемия, заражение, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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