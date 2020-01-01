В ГСЧС рассказали о ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне

К тушению огня привлечено 319 человек и 85 единиц техники, в том числе три самолета и три вертолета.

Пожарные продолжают тушить отдельные очаги горения на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Об этом сообщила ГСЧС утром в субботу, 11 апреля.

"По состоянию на 7:00 утра в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств", – сообщается в утренней сводке ГСЧС.

Спасатели отмечают горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами.

К тушению пожаров привлечено 319 человек и 85 единиц техники, из них от ГСЧС 264 человек личного состава и 81 единица техники, в том числе три самолета и три вертолета ГСЧС, которыми 10 апреля осуществлено 96 сбросов (240 тонн воды).

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне вспыхнул 4 апреля и до сих пор его не могут ликвидировать. Огонь вспыхнул в результате поджогов сухостоя местным населением.

Ущерб от пожара в Чернобыльской зоне оценили в десятки миллионов

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