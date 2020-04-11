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Истребитель ВСУ совершил аварийную посадку

Комментариев: 2
Летчик повреждений не получил. Причина инцидента выясняется специально созданной комиссией.
Истребитель МиГ-29 является основным боевым самолетом ВСУ
Истребитель МиГ-29 является основным боевым самолетом ВСУ
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В пятницу во время учебного полета на одном из аэродромов ВСУ истребитель МиГ-29 совершил аварийную посадку. Об этом сообщило командование ВВС Украины на своей странице в Facebook в субботу, 11 апреля.

"Вечером, 10 апреля, на одном из оперативных аэродромов Воздушных сил Вооруженных сил Украины при выполнении учебного полета совершил аварийную посадку истребитель МиГ-29", – говорится в сообщении.

Отмечается, что летчик повреждений не получил. Причина инцидента выясняется специально созданной комиссией.

В свою очередь Telegram-канал Ранкова зоря сообщает, что аварийная посадка произошла в Мелитополе. Также канал обнародовал фотографии пострадавшего МиГ-29. На снимках видно, что самолет расположен корпусом на взлетной полосе. Также на одной из опубликованных фотографий видно повреждения крыла самолета.

Cмотрите фотогалерею: Истребитель ВСУ совершил аварийную посадку

По данным Украинского милитарного портала, МиГ-29 с бортовым номером 47 входит в состав 204-й Севастопольской бригады тактической авиации, которая базируется в городе Луцк.

Самолет был построен в марте 1990 года и с марта 1992 года находится в составе Воздушных сил ВСУ. Ранее имел номер 36 желтый и до 2001 года был в составе 168 летно-испытательного комплекса в Кировском в Крыму. После расформирования находился на хранении.

В 2014 году был вывезен из оккупированного полуострова и в 2016-м году прошел ремонт на Львовском авиационном заводе, где получил новый бортовой номер 47 синий и передан в 204-ю БрТА.

В марте сообщалось, что Воздушные силы Украины получили капитально отремонтированный и модернизированный истребитель МиГ-29. Межремонтный ресурс модернизированного самолета составляет восемь лет с возможностью его продления до 12 лет.

На видео показали полет разведчика Су-24МР

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Теги: авиакатастрофа, самолет, ВВС, фото, крушение, истребитель, ВСУ, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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СерыйКыць    11.04.2020, 12:17
Оценка:  -23
СерыйКыць
Почему этот самолёт до сих пор не декоммунизировали наши дырявые"патриоты",непон ятно.Ведь его разрабатывали и производили советские коммунисты!
ПродувКротов    11.04.2020, 12:21
Оценка:  -2
ПродувКротов
Советские коммуноиды бухали по райкомам и обкомам. Они производить ничего не могли акромя ляпанья языком. Учите историю совка, что бы потом не выглядеть смешно.
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