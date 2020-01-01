Президент Владимир Зеленский ознакомился с работой мобильной ПЦР-лаборатории в Донецкой области.

Среди военнослужащих в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе уже провели более 500 ПЦР-тестов на наличие COVID-19. Инфекции не выявили, сообщает пресс-служба президента Украины в субботу, 11 апреля.

Отмечается, что в ходе рабочей поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский ознакомился с работой 66-го Военно-мобильного госпиталя, в частности посетил мобильную ПЦР-лабораторию.

"Главе государства доложили, что среди военнослужащих в зоне ООС уже провели более 500 ПЦР-тестов на наличие COVID-19, все показали отрицательный результат", – говорится в сообщении.

Также указано, что в госпитале дополнительно развернули инфекционное отделение на 50 мест на случай появления инфицированных коронавирусом.

Во время визита Зеленский передал госпиталю средства защиты.

"Мы сейчас отправляем такие средства защиты в каждую область, в больницы, куда попадают именно люди с коронавирусом. Наш приоритет – обеспечить также военных средствами защиты", – подчеркнул он.

Cмотрите фотогалерею: В зоне ООС среди военных провели 500 тестов на коронавирус

Напомним, в ВСУ уже выявили 10 случаев инфицирования коронавирусом, один человек скончался. Последних зараженных обнаружили накануне в Виннице и Мелитополе.

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