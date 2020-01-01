Злоумышленник оценил три гранаты РГД-5 с запалами и 200 патронов различного калибра в 4 тысячи гривен.

В Змиевском районе Харьковской области правоохранители задержали 57-летнего мужчину, занимавшегося сбытом боеприпасов. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 11 апреля.

Отмечается, что был задокументирован факт продажи трех корпусов гранат РГД-5 с запалами и 200 патронов различного калибра за 4 тысячи гривен.

Во время проведения обыска по месту жительства злоумышленника были обнаружены и изъяты еще 40 патронов калибра 7,62x39 мм и 20 патронов калибра 7,62x54 мм.

Боеприпасы направлены на экспертизу. Открыто уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: В Харьковской области задержали продавца гранат

Накануне в Киеве задержали сержанта ВСУ за продажу боеприпасов. У него изъяли шесть гранат, около 300 патронов различного калибра и 50 тысяч гривен.

Также сообщалось, что в Славянске мужчина подорвался при попытке разобрать гранату.

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