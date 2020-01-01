В Запорожье обвалилась часть многоэтажки
В Запорожье спасатели эвакуировали жителей многоквартирного дома, где произошло разрушение конструкций. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.
"11 апреля в 12:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о чрезвычайном происшествии в 3-этажном жилом доме на ул. Павлокичкаская в Заводском районе Запорожья. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что произошло разрушение конструкции дома на первом этаже в нежилом помещении с последующим обрушением в подвал", - говорится в сообщении.
Под угрозой оказались жители 2 и 3 этажей. Спасатели эвакуировали из очага опасности 15 человек, остальные, около 40 человек - вышли самостоятельно.
Бойцы ГСЧС огродили центр опасности и контролируют место чрезвычайного происшествия.
На месте работают сотрудники полиции и представители органов местной власти. Сотрудники газовой службы перекрыли газоснабжение для предотвращения взрыва. Причина разрушения устанавливается. Ситуация контролируется. Пострадавших в результате происшествия нет.
Сейчас органами местной власти решается вопрос по обеспечению жителей дома временным местом проживания на время проведения аварийных работ.
Напомним, в центре Одессы обвалился дом-памятник архитектуры. Завалы разбирают рабочие и сотрудники ГСЧС. Примыкающие улицы перекрыты.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet