В Запорожье обвалилась часть многоэтажки

Обвал произошел на первом этаже, где никто не проживал. При этом спасатели эвакуировали жители второго и третьего этажей.

В Запорожье спасатели эвакуировали жителей многоквартирного дома, где произошло разрушение конструкций. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

"11 апреля в 12:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о чрезвычайном происшествии в 3-этажном жилом доме на ул. Павлокичкаская в Заводском районе Запорожья. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что произошло разрушение конструкции дома на первом этаже в нежилом помещении с последующим обрушением в подвал", - говорится в сообщении.

Под угрозой оказались жители 2 и 3 этажей. Спасатели эвакуировали из очага опасности 15 человек, остальные, около 40 человек - вышли самостоятельно.

Бойцы ГСЧС огродили центр опасности и контролируют место чрезвычайного происшествия.

На месте работают сотрудники полиции и представители органов местной власти. Сотрудники газовой службы перекрыли газоснабжение для предотвращения взрыва. Причина разрушения устанавливается. Ситуация контролируется. Пострадавших в результате происшествия нет.

Сейчас органами местной власти решается вопрос по обеспечению жителей дома временным местом проживания на время проведения аварийных работ.

Напомним, в центре Одессы обвалился дом-памятник архитектуры. Завалы разбирают рабочие и сотрудники ГСЧС. Примыкающие улицы перекрыты.

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