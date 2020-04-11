В ВСУ первый случай выздоровления от коронавируса

Врач Хмельницкого военного госпиталя, у которой 2 апреля методом ПЦР диагностировали COVID-19, выздоровела.

В Вооруженных силах Украины зафиксировали первый случай выздоровления от коронавируса. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Вылечилась военный врач Хмельницкого военного госпиталя, у которой 2 апреля диагностировали COVID-19.

По словам начальника военного госпиталя Сергея Мельника, два последних лабораторных ПЦР-теста дали отрицательный результат. Лечение проходило без особых осложнений. Врача выписали из Хмельницкой инфекционной больницы 10 апреля.

В течение двух недель она будет находиться дома на самоизоляции под наблюдением семейного врача.

К слову, тесты у врачей и медсестер госпиталя, которые контактировали с женщиной, были негативными. Все 17 медиков госпиталя, которые ранее находились в самоизоляции, вернулись к работе. Госпиталь работает в усиленном противоэпидемическом режиме.

Напомним, в ВСУ уже выявили 10 случаев инфицирования коронавирусом, один человек скончался. Последних зараженных обнаружили накануне в Виннице и Мелитополе.

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