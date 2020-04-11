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В ГБР сообщили подробности дела против Чорновол

Комментариев: 5
Во время пожара, в организации которого подозревают Татьяну Чорновол, погиб человек, сообщили в ГБР.
В результате поджога погиб человек
В результате поджога погиб человек
facebook.com/tchornovol

В Государственном бюро расследований рассказали обстоятельства поджога офиса Партии регионов в Киеве в 2014 году, в причастности к которому подозревают бывшую народную депутатку Татьяну Чорновол. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, поджог офиса Партии регионов на улице Липской произошел в промежуток времени между 11 и 12 часами дня 18 февраля 2014 года. При этом смерть Владимира Захарова, в причастности к которой также подозревают Чорновол, наступила раньше 13 часов.

"Приведенные факты свидетельствуют о том, что по состоянию на момент поджога офиса Партии регионов со стороны Чорновол 18 февраля 2014 в промежуток времени с 11 до 12 часов никаких убийств на ул. Институтской и Крепостном переулке в г. Киеве зафиксировано не было. Поэтому подозреваемая Чорновол физически не могла отвлекать никого от совершения убийств, в том числе способом поджога офиса, в результате которого погиб человек", - добавили в ГБР.

Напомним, ГБР провело обыск у Чорновол, изъяв одежду, в кторой она была на Майдане, а также оружие. Экс-нардепу вручили подозрение в поджоге офиса Партии регионов центре Киева 18 февраля 2014 года, в результате которого погиб мужчина.

Сама Чорновол признала факт поджога, но считает себя невиновной в гибели человека.

 

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Теги: уголовное дело, поджог, уголовное производство, Татьяна Чорновол, ГБР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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СливнойБачок    11.04.2020, 19:48
Оценка:  -1
СливнойБачок
В тарелке рис, котлеты нету #спасибоЗЕЛЕзаэто
СливнойБачок    11.04.2020, 19:46
Оценка:  -1
СливнойБачок
столько спасали Россию и били евреев ,
а русские целуют в х..й распятого иудея .
СливнойБачок    11.04.2020, 19:45
Оценка:  -1
СливнойБачок
пока коронавирус в России ,
Путин бункер не покинет ,
до 2036 года просидит в сортире .
Красногвардеец1    11.04.2020, 19:36
Оценка:  -10
Красногвардеец1
Сколько можно пиарить это сумасшедшее существо?
СУД-ПРИГОВОР-ЭТАП!
СливнойБачок    11.04.2020, 19:42
Оценка:  -12
СливнойБачок
Ты заражен вирусом и лихорадишь.
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