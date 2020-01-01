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В Николаеве рассказали о первых больных COVID-19

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Первые инфицированные коронавирусом в Николаевской области - пенсионерки из одного села и сейчас они находятся в реанимации.
Первые больные COVID-19 в Николаевской области находятся в реанимации
Первые больные COVID-19 в Николаевской области находятся в реанимации

В Николаевской области две женщины с первыми в регионе положительными тестами на коронавирус находятся в реанимации. Об этом на брифинге сообщила заместитель начальника управления здравоохранения Николаевской ОГА Оксана Черненко, передает 24 Канал.

Недомогание они почувствовали еще 6 апреля, однако к врачам обратились лишь через три дня. Больных перевезли в Николаевский областной центр инфекционных болезней. Результаты ПЦР-тестов получили 11 апреля.

"Первые больные COVID-19 женщины сейчас находятся в реанимации, их состояние - между средним и тяжелым, но пациентки не подключены к ИВЛ", - сказала Черненко.

Сейчас полиция и врачи устанавливают круг контактных лиц. По словам главного санитарного врача области Владимира Клочко, в Вороновке шесть человек, которые вернулись из-за границы, трое из них - еще в самоизоляции.

Правоохранители расследуют, кто из них мог нарушить режим. В населенном пункте проводят дезинфекцию, также ограничен въезд и выезд.

Ранее сообщалось, что коронавирус добрался до Николаевской области. Два случая COVID-19 зафиксированы в Вознесенском районе. Эти люди недавно вернулись из Польши. Эти два случая не вошли в статистику за предыдущие сутки, согласно которой в Украине уже более 2500 инфицированных.

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Теги: вирусы, Вирус, Николаев, Николаевская область, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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