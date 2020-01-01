Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Ровенской области коронавирусом заболел глава района

Комментариев: 0
У чиновника появился сухой кашель, после чего он сделал тест на коронавирус, который оказался положительным.
Коронавирус обнаружили у председателя Сарненской РГА
Коронавирус обнаружили у председателя Сарненской РГА

Глава Сарненской районной госадминистрации Ровенской области Александр Кохан заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Кохана, недавно у него появился сухой кашель, после чего он сделал тест на коронавирус. Результаты теста глава Сарненской РГА получил сегодня, 11 апреля.

"К сожалению, сегодня получил результаты теста ПЦР. Результат положительный. Но к счастью решение о тестировании было правильным, потому самоизолируемся до полного выздоровления", - заявил он.

Кохан отметил, что подал в эпидемиологическую службу список всех контактных лиц для принятия всех необходимых мер по противодействию распространению коронавируса. При этом глава РГА продолжает работать из дома.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 11 апреля в Украине 2511 подтвержденных случаев COVID-19, из них 73 летальных. Еще 79 пациентов выздоровели. При этом в Киевской обасти было выявлено 149 инфицированных.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: чиновник, район, чиновники, Ровенская область, Коронавирус, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь