В Ровенской области коронавирусом заболел глава района

У чиновника появился сухой кашель, после чего он сделал тест на коронавирус, который оказался положительным.

Глава Сарненской районной госадминистрации Ровенской области Александр Кохан заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Кохана, недавно у него появился сухой кашель, после чего он сделал тест на коронавирус. Результаты теста глава Сарненской РГА получил сегодня, 11 апреля.

"К сожалению, сегодня получил результаты теста ПЦР. Результат положительный. Но к счастью решение о тестировании было правильным, потому самоизолируемся до полного выздоровления", - заявил он.

Кохан отметил, что подал в эпидемиологическую службу список всех контактных лиц для принятия всех необходимых мер по противодействию распространению коронавируса. При этом глава РГА продолжает работать из дома.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 11 апреля в Украине 2511 подтвержденных случаев COVID-19, из них 73 летальных. Еще 79 пациентов выздоровели. При этом в Киевской обасти было выявлено 149 инфицированных.

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