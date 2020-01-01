Епифаний призвал верующих оставаться дома на Пасху

В Страстную седмицу Епифаний призвал "постараться умерить в себе все страсти и украсить души сдержанностью, мудростью и милосердием".

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний обратился к украинцам и призвал оставаться дома в период пасхальных праздников. Об этом он сказал в своем видеообращении.

Он отметил, что из-за карантина пока нет возможности совместно освящать вербу, но священнослужители будут в молитве рядом.

"Завтра будем отмечать светлый праздник - Вход Господень в Иерусалим. К сожалению, из-за карантина мы не можем собраться на совместное освящение ивовой лозы. Но мы, священнослужители Православной Церкви Украины, будем в молитве рядом", - сказал Епифаний.

В Страстную седмицу Епифаний призвал "постараться умерить в себе все страсти и украсить души сдержанностью, мудростью и милосердием".

Ранее стало известно, что в Лавре COVID-19 выявили у 30 священников. Три десятка духовников из 44 получили положительные результаты на коронавирус.

Также известно, что Лавру закрыли на карантин. Братия Киево-Печерской Лавры вместе с наместником митрополитом Павлом прошла лабораторное тестирование на коронавирус.

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