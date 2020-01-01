В ВСУ резко выросло число зараженных COVID-19

За сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано еще семь случаев заболевания коронавирусом.

Еще 7 случаев коронавируса в ВСУ facebook.com/Ukrmilitarymedic

В Вооруженных силах Украины 11 апреля обнаружили еще семь больных COVID-19, общее количество возросло до 17. Об этом сообщает Министерство обороны в Twitter.

"11 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано еще 7 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня стало известно о первом случае выздоровления от коронавируса в ВСУ.

Напомним, в ВСУ уже выявили 10 случаев инфицирования коронавирусом, один человек скончался. Последних зараженных обнаружили накануне в Виннице и Мелитополе.

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