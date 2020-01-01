СМИ рассказали, как коррупционеры Кучера в ГАСИ обманули застройщика, у которого взяли деньги

В Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), которая должна быть ликвидирована, продолжают действовать коррупционные схемы коррупционера времен Януковича Сергея Кучера. О подробностях одной из сделок говорится в расследовании “КП в Украине“.

“Есть девелопер и застройщик GEOS, у которого строится ЖК Family & Friends на ул. Новополевой, 2 в Соломенском районе г. Киев. Как и в большинстве новостроек, без нарушений многочисленных строительных норм и правил невозможно выполнить бизнес-план, поэтому процесс ввода объекта в эксплуатацию - это разновидность искусства. Мы зафиксировали очень странное поведение этого застройщика. Зная о незавершенных строительных работ на собственной площадке, он с начала года пытается получить сертификат о введении в эксплуатацию“, - говорится в материале.

Там напоминается, что на январь 2020 года выполнения обязанностей председателя Госархстройинспекции было возложено на Елену Костенко.

“Пока в СМИ идут дискуссии, чья это креатура, застройщик подает документы на получение сертификата в ГАСИ и получает отказ по мотивам не завершение строительных работ. Интересно, что при этом еще в начале февраля 2020 года на форуме застройщик сообщает, что строительные работы продолжаются ... Между тем на стройплощадке из дома торчит высотный строительный кран, с которым сдать его в эксплуатацию не так уж и просто. Но все это не останавливает застройщика от второй попытки уже в феврале 2020 получить сертификат на объект, который очевидно еще в состоянии строительства. Закономерный результат - снова отказ по тем же мотивам“, - сообщает СМИ.

По его информации, деньги за ввод в эксплуатацию взял “смотрящий“ по ГАСИ от топ-чиновника инспекции времен Януковича и автора схемы “5 долларов за метр“ Сергея Кучера - Александр Сергиенко (бывший начальник управления разрешительных процедур ГАСИ).

“В пользу этой версии говорит простой факт: в январе 2020 года Сергиенко был советником Костенко, так же как и сейчас выполняет функцию главного“ кассира“. Напомним, что, по данным СМИ, в настоящее время все рычаги управления ГАСИ перешли к Кучеру. Тем более, что в марте 2020 года были принято нашумевшее решение о ликвидации Инспекции, но при этом почему-то назначили и голову ГАСИ Юрия Васильченко, и председателя ликвидационной комиссии ГАСИ Богдана Федоренко. Оба связывают с Кучером и Сергиенко. И вот Сергиенко просто “немного забыл“ поделиться “кэшем“ со своими друзьями, пообещав застройщику решения вопроса. Именно поэтому GEOS подавал документы на получение сертификата, считая, что решил вопрос с ГАСИ, и не понимая, на каких основаниях ему отказывали“, - говорится в статье.

Там подчеркивается: пока абсолютно “фунтовый“ председатель ГАСИ Юрий Васильченко записывает бессмысленные видеообращение, у Сергиенко есть шанс довыполнить свои обязательства и выдать застройщику сертификат.

“Интересно, удастся Сергиенко сохранить целостность пакетов полученных денег, все же придется поделиться со своими друзьями для того, чтобы кто-то таки подписал сертификат. Еще одного отказа терпение застройщика не выдержит. Отвлекайтесь от потока новостей о COVID-19 и наблюдайте за жизнью редких коррупционных животных в их естественном ареале распространения“, - резюмирует СМИ.